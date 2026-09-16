Σ’ Αγαπώ
Γιώργος Τσαλίκης
Από το Άλμπουμ Para Poly που κυκλοφόρησε το 2009
Στίχοι
Θα πάρω φόρα απ’ το νοτιά και πριν φανεί τ’ αστέρι
θα γίνω περιστέρι και θα `ρθω να σε βρω ξανά
Θα σου κρατώ γαρίφαλα βασιλικό στο χέρι
και μες στο μεσημέρι καρδιά μου θα στο πω
Σ’ αγαπώ θα `ρθω το βράδυ βράδυ
να πιάσω απ’ το πηγάδι τ’ αμίλητο νερό
Σ’ αγαπώ θα `ρθω στη γειτονιά σου
να κλέψω απ’ την καρδιά σου τον αναστεναγμό
Θα βάλω στο δισάκι μου σαράντα καλοκαίρια
και της αυγής τ’ αστέρια και θα `ρθω να σε βρω ξανά
Κι αν δε το θέλει η μάνα σου καρδιά μου να σε χάσει
ο κόσμος να χαλάσει θε να σε κλέψω εγώ
Σ’ αγαπώ θα `ρθω το βράδυ βράδυ
να πιάσω απ’ το πηγάδι τ’ αμίλητο νερό
Σ’ αγαπώ θα `ρθω στη γειτονιά σου
να κλέψω απ’ την καρδιά σου τον αναστεναγμό
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