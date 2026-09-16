Άδικο πολύ, έφυγες εσύ

θέλω να ξεσπάσω απόψε θα σε ξεπεράσω

θέλω απ’το σπίτι μου να βγω κάπου να τα πω

Θέλω απόψε να χορέψω ένα τραγούδι για πάρτη μου

δε το αντέχω να’μαι χάλια κι άλλο βράδυ αγάπη μου

μεσ’τις στροφές θέλω απόψε να ξεγράψω όσα ζήσαμε

μ’ένα παράπονο βροχή μεσ’τη ματιά

και τη σπασμένη μου καρδιά να σε ρωτά

γιατί χωρίσαμε, γιατί χωρίσαμε

Εύκολα ξεχνάς ό,τι αγαπάς

θέλω να σε σβήσω απ’την αρχή να ξαναρχίσω

θέλω απ’το σπίτι μου να βγω κάπου να με βρω

Θέλω απόψε να χορέψω ένα τραγούδι για πάρτη μου

δε το αντέχω να’μαι χάλια κι άλλο βράδυ αγάπη μου

μεσ’τις στροφές θέλω απόψε να ξεγράψω όσα ζήσαμε

μ’ένα παράπονο βροχή μεσ’τη ματιά

και τη σπασμένη μου καρδιά να σε ρωτά

γιατί χωρίσαμε, γιατί χωρίσαμε