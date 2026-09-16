Γίνονται ανατροπές μέσα σε λίγες στιγμές

και ξανά και ξανά άλλη μια εσύ ψάχνεις τι θες

πού θα πάμε μετά

πώς θα πάμε καλά

πού θα βρούμε λεφτά με ρωτάς

μα τα πράγματα είναι απλά

Τα καλύτερα έρχονται

για μας που γελάμε και πάμε μπροστά

Τα καλύτερα έρχονται

να το ξέρεις καλά πως περνάνε καλά

όσοι έχουν μαγκιά και τα λάθη παραδέχονται

Γίνονται αλλαγές, είναι πέρσι το χθες

και ξανά και ξανά άλλη μια εσύ ψάχνεις τι θες

η ακρίβεια που πάει

πήρα δάνειο το Μάη

Μη σε νοιάζει ο Θωμάς αν θα πάει Χαβάη

η ζωή τραγουδάει

Κι όταν θα θέλω ό,τι με ρίχνει να ξεχάσω

Θα `ρθω μωρό μου στο κορμί σου να ξεσπάσω

Και μη σε νοιάζει, μη φοβάσαι, ό,τι πιστεύουμε θα γίνει να θυμάσαι

Κι όταν σου λεν πως όλα γίνονται τυχαία

Εγώ σου λέω πως θα τ’ αλλάξουμε παρέα

Και θα γελάμε, και θα τα σπάμε, σ’ ό,τι μας ρίχνει δυνατά θα τραγουδάμε