Τα Καλύτερα Έρχονται

Γιώργος Τσαλίκης

Από το Άλμπουμ Para Poly που κυκλοφόρησε το 2009
Στίχοι

Γίνονται ανατροπές μέσα σε λίγες στιγμές
και ξανά και ξανά άλλη μια εσύ ψάχνεις τι θες
πού θα πάμε μετά
πώς θα πάμε καλά
πού θα βρούμε λεφτά με ρωτάς
μα τα πράγματα είναι απλά

Τα καλύτερα έρχονται
για μας που γελάμε και πάμε μπροστά
Τα καλύτερα έρχονται
να το ξέρεις καλά πως περνάνε καλά
όσοι έχουν μαγκιά και τα λάθη παραδέχονται

Γίνονται αλλαγές, είναι πέρσι το χθες
και ξανά και ξανά άλλη μια εσύ ψάχνεις τι θες
η ακρίβεια που πάει
πήρα δάνειο το Μάη
Μη σε νοιάζει ο Θωμάς αν θα πάει Χαβάη
η ζωή τραγουδάει

Κι όταν θα θέλω ό,τι με ρίχνει να ξεχάσω
Θα `ρθω μωρό μου στο κορμί σου να ξεσπάσω
Και μη σε νοιάζει, μη φοβάσαι, ό,τι πιστεύουμε θα γίνει να θυμάσαι
Κι όταν σου λεν πως όλα γίνονται τυχαία
Εγώ σου λέω πως θα τ’ αλλάξουμε παρέα
Και θα γελάμε, και θα τα σπάμε, σ’ ό,τι μας ρίχνει δυνατά θα τραγουδάμε

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