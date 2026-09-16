Ψυχική Ταλαιπωρία
Γιώργος Τσαλίκης
Από το Άλμπουμ Para Poly που κυκλοφόρησε το 2009
Στίχοι
Όσα πέρασα να μη τα περάσει
ούτε ο χειρότερός μου εχθρός
Η αγάπη σου με είχε φτάσει
να μη βλέπω στη ζωή μου λίγο φως
Ψυχική ταλαιπωρία ήταν η αγάπη σου
κι ας γινόμουνα θυσία μια ζωή για χάρη σου
Ψυχική ταλαιπωρία κι όλα όσα έδωσες
κι έτσι για την ιστορία, σου το λέω, τέλειωσες
Μια ζωή γινόμουνα θυσία
για να έχεις ό,τι θες εσύ
τώρα πια δεν έχει σημασία
κι αν ζητάς μαζί μου μια καινούρια αρχή
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