Πάρα Πολύ (Rap Das Armas)

Πα ρα πα πα πα παρά πολύ

τα πάνω κάτω έφερες μωρό μου εσύ.

Πα πα πα ρα πα παρά πολύ

στο λέω στο φωνάζω σ’ αγαπώ πολύ.

Sorry μα είσαι λάθος και γενικά,

μου λένε και εύχονται όλοι περαστικά.

Μα εγώ μυαλό δεν βάζω τα δίνω όλα,

σε θέλω σε χρειάζομαι εδώ και τώρα.

Για `μένα είσαι τα πάντα εσύ και μόνο,

το επόμενο με τρέλα σου τ’ αφιερώνω.

Στο έστειλα το μήνυμα και άντε γεια,

με τίποτα δε γίνομαι εγώ καλά.

Πα ρα πα ρα πα πα πα παρά πολύ

τα πάνω κάτω έφερες μωρό μου εσύ.

Πα πα πα ρα πα ρα πα πα παρά πολύ

στο λέω στο φωνάζω σ’ αγαπώ πολύ.

Δυο μέρες λείπεις μόνο και δεν αντέχω

με παίρνει από κάτω εφιάλτες βλέπω,

ο καφές που πίνω πια δεν πίνεται,

τίποτα με `σενα δε συγκρίνεται.

Πάρε ένα ταξί μωρό μου τώρα κι έλα

άλλο δεν παλεύεται αυτή η τρέλα,

ξεφτίλα η ζωή παλιοκατάσταση,

αγάπη σου ζητώ και συμπαράσταση.

Πα ρα πα ρα πα πα πα παρά πολύ

τα πάνω κάτω έφερες μωρό μου εσύ.

Πα πα πα ρα πα ρα πα πα παρά πολύ

στο λέω στο φωνάζω σ’ αγαπώ πολύ.

Ανοίγω τα χαρτιά μου και πάω πάσο,

για `σενανε δεν ξέρω που μπορώ να φτάσω,

σελίδα δε γυρνάω εδώ θα μείνω,

θα σκέφτομαι εσένα και θα τα πίνω.

Πα ρα πα ρα πα πα πα παρά πολύ

τα πάνω κάτω έφερες μωρό μου εσύ.

Πα πα πα ρα πα ρα πα πα παρά πολύ

στο λέω στο φωνάζω σ’ αγαπώ πολύ.