Πέτυχα πολλά, ο στόχος επιτεύχθηκε

Αλλού το πήγαινα, αλλού μαζί μου βρέθηκε

Χρήματα απέκτησα, δύναμη στα λόγια μου

Έπεισα τους γύρω μου πως στέκομαι στα πόδια μου

Όνομα έκανα, χίλια όνειρα έκανα

Κάθε που κοιμόμουνα μες στον ύπνο μου έχανα

Έτσι έχασα κι εσένα μες στη νύχτα μου

Φταίω εγώ, σε μένα όλα ρίχτα μου

Άντεξα να χάσω τα όμορφα τα μάτια σου

Μακριά από σένα και τα όμορφα δωμάτιά σου

Μπόρεσα να φύγω χωρίς εσένα δίπλα μου

Πίνω στο ποτήρι για ποτό όλη την πίκρα μου

Κάνω ένα βήμα μακριά σου (κάνω)

Περίεργο έχω ακόμα τ’ άρωμά σου

Πιο ανεξίτηλο απ’ την ίδια τη μορφή σου

Τόσο αληθινό, όσο η αφή σου

Μόνο για σένα και για άλλον κανένα

Όσα είχα κρυμμένα, στο μυαλό ένα – ένα

Μόνο για σένα και για άλλον κανένα

Τώρα είναι χαμένα, τώρα μοιάζουνε ξένα

Πίστευα φεύγοντας πως θα είναι για καλό μου

Δε ζήτησα συγγνώμη ούτε απ’ τον εαυτό μου

Δε φαντάστηκα τα βράδια που θα ‘ρθουνε

Να μοιάζουνε ατέλειωτα, να ψυχορραγούνε

Οφείλω κοιτάζοντας τα μάτια σου έστω μια εξήγηση

Κανένα απ’ τα χάδια σου μη μου ξανά δώσεις

Και ποτέ ξανά στ’ αφτί μου μη μου ψιθυρίσεις

Μη ρωτήσεις το γιατί μου, μη ρωτάς γιατί

Πες μου μια αιτία, μη ρωτάς γιατί

Δε σου κρατάω κακία

Γιατί όσα μου ‘χες τάξει, τα πήρες

Λόγια που ήτανε κάλπικες λίρες

Θέλω, θέλω μια δικαιολογία ν’ ακούσω

Θέλω τώρα τη φωνή σου ν’ ακούσω

Πόσα είχα ακόμα να κάνω

Πάντα εκτιμώ πόσα είχα όταν χάνω

Μόνο για σένα και για άλλον κανένα

Όσα είχα κρυμμένα, στο μυαλό ένα – ένα

Μόνο για σένα και για άλλον κανένα

Τώρα είναι χαμένα, τώρα μοιάζουνε ξένα

Μόνος μαζί με κόσμο κάνω τα γενέθλιά σου

Απόψε στην υγειά σου πίνω μακριά σου

Πονάω μα δε θέλω να ‘μαι κοντά σου

Ξέχνα τα όλα αυτά, απλά χρόνια πολλά σου

Φόρα απόψε τα πιο αστραφτερά χαμόγελά σου

Γεια σου, βιάσου, σβήσε τα κεριά σου

Κι εγώ εδώ μακριά σου να πίνω στην υγειά σου

Σε κάθε σου ανάσα, στα άδεια όνειρά σου

Συγγνώμη ήθελα απόψε να σου ζητήσω

Ξέρω είναι δύσκολο μα θάρρος τώρα βρίσκω

Μιλάω αληθινά, ίσως πολύ σκληρά

Το νιώθω πως σε πλήγωσα, έτσι διάλεξε η καρδιά

Ήταν πολύς ο πόνος, πιο πολύς ο χρόνος

Μου πέρασε κι όμως μια ψυχή θα σ’ αγαπά

Λάθος ήταν δρόμος, η αγάπη σου ήταν φόβος

Ήθελα να ‘μαι μόνος, έτσι μεγάλωσα απλά

Μόνο για σένα και για άλλον κανένα

Όσα είχα κρυμμένα, στο μυαλό ένα – ένα

Μόνο για σένα και για άλλον κανένα

Τώρα είναι χαμένα, τώρα μοιάζουνε ξένα