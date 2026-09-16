Άλμπουμ

Kai Petao Psila

Goin' Through

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Και Πετάω Ψηλά
    Ολα Τα Ξερω
    Όταν Με Κοιτάς
    Για Σένα
    Δεν Παν Να Λένε
    Ανεβαίνω
    Θα Είμαι Καλά
    Κάπου Εδώ Τελειώνεις
    Εσύ Μονάχα Ξέρεις
    Λείπει Το Χαμόγελο Σου
    Έτσι
    Πέσε Στα Γόνατα
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