Καλημέρα Ελλάδα,

Σου μιλάει ο Νίβο

όλα σου τα λέω τίποτα δεν κρύβω

πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο

Σκέφτηκα Ελλάδα να σ’ αφήσω, να φύγω

Δεν το `βαλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο

ν’ ανεβάσω σαν κι εσένα πιο πολύ το καβάλο

Να πετάξω καπέλα και το rap ντύσιμό μου

Και ν’ αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου

Καλημέρα Ελλάδα

Να μου ζήσεις για πάντα

Να τιμάς με παρελάσεις το έπος του 40

Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα

Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα

Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου

Με τ’ αυθαίρετά τους όλοι στις ακρογιαλιές σου

Με τους Χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία

και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία

Ελλάδα συγγνώμη αν θες ν’ αλλάξω γνώμη πρέπει και συ να μάθεις ν’ αγαπάς

Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις

Και τα όνειρά μου Ελλάδα μη σκορπάς

Καλημέρα Ελλάδα,

Νίβο στο μικρόφωνο

Στα λέω μέσα στους δίσκους

Στα λέω και στο ραδιόφωνο

Στα `πα απ’ την καλή

Στα λέω και απ’ την ανάποδη

Σου `χω μαζέψει άπλυτα από δω μέχρι τη Νάπολη

Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευταί

Πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σεφτέ

Διαλέγω ένα τραγούδι αντί να στέλνω γράμματα

Δεν ψάχνω για μ***, δεν περιμένω θαύματα

Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο

Ελάτε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκειο

Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου

Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου

Ποια δημοκρατία, μου μιλάτε, ποια προγράμματα;

Ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη, και ποια γράμματα;

Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας;

Κύριε υπουργέ... τα υπουργεία σας

Ελλάδα συγγνώμη αν θες ν’ αλλάξω γνώμη

πρέπει και συ να μάθεις ν’ αγαπάς

Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις

Και τα όνειρά μου Ελλάδα μη σκορπάς

Κύριε Πρόεδρε,

Παίρνω το θάρρος σήμερα

Αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα

Προκαταβολικά συγγνώμη μα έχω όνειρα

Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα

Εγώ τους δίνω όνομα και δεν κάθομαι φρόνημα

Γιατί εγώ κι εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα

Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν τα ζητιανεύω

Σ’ αντίθεση με σας έχω μάθει να δουλεύω

Ελλάδα σε βιάζουν και συ φτιάχνεις τα νύχια σου

Όχι να αμυνθείς

ή για να βρεις τα δίκια σου

Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλλωπίζεσαι

Είστε μια παρέα και μονάχη ξεφτιλίζεσαι

Καληνύχτα Ελλάδα,

Σ’ αφήνω πάω για ύπνο

Όσο εσύ μ’ αυτούς ετοιμάζεσαι για δείπνο

Εγώ θα κάνω στίχους, κάθε σκέψη στο τετράδιο

Και θα στ’ αφιερώσω απ’ το ράδιο μάλλον αύριο

Ελλάδα συγγνώμη αν θες ν’ αλλάξω γνώμη

πρέπει κι εσύ να μάθεις ν’ αγαπάς

Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις

Και τα όνειρά μου Ελλάδα μη σκορπάς