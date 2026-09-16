Na Megalonoume Mazi

Έλα Στ’ Όνειρο Μου

Συννεφιασμένη Κυριακή

Δε Ζητάω Πολλά

Είμαι Στο Μόλο

Μη μ’ Αλλάξεις

Το Ταξίδι

Καλοκαίρι

Πετρινά Χρόνια

Δεν Έχω Πολλά

Ο Γιάννης Ο Φονιάς

Στον Αγγέλων Τα Μπουζούκια

Και Τι Ζητάω

Φτιάξε Καρδιά Μου Το Δικό Σου Παραμύθι

Και Πάλι Παιδί

Kemal

Ποιος Μπορεί

Όλες Του Κόσμου Οι Κυριακές

Δελφινοκορίτσο

Κάποτε Θα Έρθουν

Η Ζωή

Να μ’ αγαπάς

Και Άλλο Παιδί Γεννήθηκε Απόψε / Γαλάζια Η

Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος

Για Τα Παιδιά

Μια Μικρή Θάλασσα

Λόγια Της Σιωπής

Στις Χαλίμας Το Περιβόλι

Είμαι Ακόμα Παιδί

Πιο Καλή Η Μοναξιά (Το Τραγούδι Του Χάρη)

Περιφανι Λαοι

Τα Μικρά Πλοία

Μάτια Βουρκωμένα

Η Μυρσίνη Βάζει Τ’ Άσπρα

Κατι Να Γιαλιζι

Για Την Κυρα Γεωργία

Η Αγάπη

Θα Έρθει Ξανά

Είχα Μια Αγάπη Μια Φορά

Αλαγερμένη Αγάπη

Γεια Σου Χαρά Σου Βενετία

Τα Θερινά Σινεμά

Τα Παιδιά Της Γης

Ταξίδι

Ότι Ονειρευόμουν

Να Σε Δω Να Γελάς

Πόσα Γράφει Η Αγάπη Ακόμα

Σκιάχτρο

Δυστυχία Σου Ελλάς

Ήτανε Μια Φορά Κι Έναν Καιρό

Νανούρισμα Για Μωρά Και Γέρους

Κρύψου

Μεσοπέλαγα Αρμενίζω

Τρεχαντήρι Θα Αρματώσω

Ήλιε Μην Κοιτάς

Ορια Μου Φενέσσε

Αμοργός

Σ’ Αγαπώ

Καλημέρα Ελλάδα

Εσένα Μόνο

Ζο

Θα Σε Πάω Στη Μάνα Μου

Το Νου Σου Κύριε Οδήγε

Η Αυγούλα

Η Γιορτή

Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοείτε

Καλωσόρισμα

Ειρήνη

Και Τα Καλύτερα Θα Έρθουν

Τ’ Αστεράκια

Φωτιά Στα Σύνορα Της Γης