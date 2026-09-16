[Verse 1: Nivo]

Δεν είναι ο 50, δεν είναι ο J

Είναι ο Νivο στο μικρόφωνo στα λέει

Δεν είναι ο Kanye West, δεν είναι ο Justin

Ούτε μοντέλο που τελείωσε το casting

Δεν είναι ο Nelly, ούτε ο R. Kelly

Ούτε ο έρωτας με τόξο και με βέλη

Δεν είναι ο Diddy, ούτε ο T.I

Αυτός που τόσα χρόνια ρούχα Puma φοράει

Delta

[Chorus: Nivo, Issoropistis]

Κι εγώ σου τα'πα, φέρθηκες σκάρτα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα

Τα πάντα κράτα, μαζί σου πάρ'τα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα

[Verse 2: Issoropistis]

Δεν είναι ο Will.i.am, ούτε ο Eminem

Εδώ δε βάζουμε φραγμούς στα πρέπει και στα δεν

Και το θυμάσαι εδώ και χρόνια

Βαρέθηκες να βλέπεις άτομα δίχως διχόνοια

Ίσως να βρέθηκες, ίσως να έτυχες

Σε τοίχο πέτυχες, ρίμες ανέτοιμες

Εδώ τα σπάμε, σας συμπονάμε

Και κάθε δίσκο μας χαρίζουμε, γελάμε

[Chorus: Nivo, Issoropistis]

Κι εγώ σου τα'πα, φέρθηκες σκάρτα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα

Τα πάντα κράτα, μαζί σου πάρ'τα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα

[Verse 3: Issoropistis]

Δεν είναι ο Ludacris, ούτε ο Brown o Cris

Ο Ισορροπιστής και ψάξε να κρυφτείς

Αν δε γουστάρεις, θα παρεξηγηθείς

Αν είσ'ωραίος, σωστά να εξηγηθείς

Το συζητάτε μα πού να πάτε

Αφού τα λόγια σαν τσίχλες τα μασάτε

Είναι το κομβικό σημείο, δε μας πιάνετε

Όταν μας βλέπετε, μουτρώνετε, τα χάνετε

[Verse 4: Nivo]

Εσύ ποιος είσαι (ποιος), εσύ ποια είσαι (ποια)

Σε ποια επίπεδα ποιοτητας κινείσαι

Έχω τον κόσμο, μόνος σου είσαι

Μονάχος τα κεράκια απ'την τούρτα τώρα σβήσε

Φου φου, θα με βρίσκεις παντού

Όπως ο Timbaland, τη Missy και μετά το Magou

Σαν τους Απάτσι που λατρεύουν το Θεό Μανιτού

Σαν να ψάχνεις για tattoo στο δέρμα του Λεκτικού

[Chorus: Nivo, Issoropistis]

Κι εγώ σου τα'πα, φέρθηκες σκάρτα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα

Τα πάντα κράτα, μαζί σου πάρ'τα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα

Φέρθηκες σκάρτα

Σου βγάζω κόκκινη κάρτα

Μαζί σου πάρ'τα

Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα