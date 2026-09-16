Red Card
Goin' Through
[Verse 1: Nivo]
Δεν είναι ο 50, δεν είναι ο J
Είναι ο Νivο στο μικρόφωνo στα λέει
Δεν είναι ο Kanye West, δεν είναι ο Justin
Ούτε μοντέλο που τελείωσε το casting
Δεν είναι ο Nelly, ούτε ο R. Kelly
Ούτε ο έρωτας με τόξο και με βέλη
Δεν είναι ο Diddy, ούτε ο T.I
Αυτός που τόσα χρόνια ρούχα Puma φοράει
Delta
[Chorus: Nivo, Issoropistis]
Κι εγώ σου τα'πα, φέρθηκες σκάρτα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα
Τα πάντα κράτα, μαζί σου πάρ'τα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα
[Verse 2: Issoropistis]
Δεν είναι ο Will.i.am, ούτε ο Eminem
Εδώ δε βάζουμε φραγμούς στα πρέπει και στα δεν
Και το θυμάσαι εδώ και χρόνια
Βαρέθηκες να βλέπεις άτομα δίχως διχόνοια
Ίσως να βρέθηκες, ίσως να έτυχες
Σε τοίχο πέτυχες, ρίμες ανέτοιμες
Εδώ τα σπάμε, σας συμπονάμε
Και κάθε δίσκο μας χαρίζουμε, γελάμε
[Chorus: Nivo, Issoropistis]
Κι εγώ σου τα'πα, φέρθηκες σκάρτα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα
Τα πάντα κράτα, μαζί σου πάρ'τα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα
[Verse 3: Issoropistis]
Δεν είναι ο Ludacris, ούτε ο Brown o Cris
Ο Ισορροπιστής και ψάξε να κρυφτείς
Αν δε γουστάρεις, θα παρεξηγηθείς
Αν είσ'ωραίος, σωστά να εξηγηθείς
Το συζητάτε μα πού να πάτε
Αφού τα λόγια σαν τσίχλες τα μασάτε
Είναι το κομβικό σημείο, δε μας πιάνετε
Όταν μας βλέπετε, μουτρώνετε, τα χάνετε
[Verse 4: Nivo]
Εσύ ποιος είσαι (ποιος), εσύ ποια είσαι (ποια)
Σε ποια επίπεδα ποιοτητας κινείσαι
Έχω τον κόσμο, μόνος σου είσαι
Μονάχος τα κεράκια απ'την τούρτα τώρα σβήσε
Φου φου, θα με βρίσκεις παντού
Όπως ο Timbaland, τη Missy και μετά το Magou
Σαν τους Απάτσι που λατρεύουν το Θεό Μανιτού
Σαν να ψάχνεις για tattoo στο δέρμα του Λεκτικού
[Chorus: Nivo, Issoropistis]
Κι εγώ σου τα'πα, φέρθηκες σκάρτα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα
Τα πάντα κράτα, μαζί σου πάρ'τα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα
Φέρθηκες σκάρτα
Σου βγάζω κόκκινη κάρτα
Μαζί σου πάρ'τα
Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα