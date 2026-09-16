Άλμπουμ

Red Card

Goin' Through

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Red Card
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Μια μπάλα μπάσκετ ακουμπισμένη σε ξύλινο παγκάκι μπροστά από συρμάτινο φράχτη.
2026
Thelo Na Gyriso – Re:goin’ (Instrumental)
Εξώφυλλο άλμπουμ με ξύλινο παγκάκι και μπάλα μπάσκετ
2026
Thelo Na Gyriso – Re:goin’
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο MONOS GOIN' THROUGH και φόντο πράσινη ταπετσαρία
2026
Monos – Re:goin’ (Instrumental)
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλους MONOS και GOIN' THROUGH σε πράσινο φόντο με ταπετσαρία και έπιπλο.
2026
Monos – Re:Goin’
Άνδρας με κοστούμι και γυαλιά ηλίου δίπλα σε παλιό αυτοκίνητο με γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο.
2025
Έτσι Ειν’ Η Ζωή
2025
We Came to Party