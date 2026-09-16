Φώτα μουσική στους δρόμους

Και χρυσόσκονη στα τζάμια

Ας γιορτάσουμε το θαύμα

Τα Χριστούγεννα μαζί

Να στολίσουμε καρδιά μου

Το δεντράκι της αγάπης

Με το έλκηθρο που θα 'ρθεις

Να γυρίσουμε τη Γη

Των Αγγέλων τις φτερούγες

Με τους μάγους θα σου στείλω

Όταν φτάσεις μπρος στον Νείλο

Να πετάξεις για να 'ρθεις

Στου τζακιού την καμινάδα

Άστρο άναψα για φάρο

Κι αγκαλιά σου θα σαλπάρω

Ταξιδάκι της ψυχής

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Άγιε μου Βασίλη γράμμα

Δε σου έστειλα για δώρα

Άκου στην καρδιά μου τώρα

Της αγάπης τον σκοπό

Κι αν διαβάσεις όπως λένε

Μυστικά μες απ' τα χείλη

Φύλαξε μου ένα κοχύλι

Για να πω το "Σ' αγαπώ"

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα