Τα Χριστούγεννα Αυτά

Καλομοίρα

Από το Άλμπουμ Best Of Kalomira που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι

Φώτα μουσική στους δρόμους

Και χρυσόσκονη στα τζάμια

Ας γιορτάσουμε το θαύμα

Τα Χριστούγεννα μαζί

Να στολίσουμε καρδιά μου

Το δεντράκι της αγάπης

Με το έλκηθρο που θα 'ρθεις

Να γυρίσουμε τη Γη

Των Αγγέλων τις φτερούγες

Με τους μάγους θα σου στείλω

Όταν φτάσεις μπρος στον Νείλο

Να πετάξεις για να 'ρθεις

Στου τζακιού την καμινάδα

Άστρο άναψα για φάρο

Κι αγκαλιά σου θα σαλπάρω

Ταξιδάκι της ψυχής

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Άγιε μου Βασίλη γράμμα

Δε σου έστειλα για δώρα

Άκου στην καρδιά μου τώρα

Της αγάπης τον σκοπό

Κι αν διαβάσεις όπως λένε

Μυστικά μες απ' τα χείλη

Φύλαξε μου ένα κοχύλι

Για να πω το "Σ' αγαπώ"

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

Τα Χριστούγεννα αυτά, θα 'ναι διαφορετικά

Είσαι δίπλα μου κι είν' όλα ονειρεμένα

Στο παλιό το χρόνο "γεια" και χαμόγελο ξανά

Όλα είναι μαγικά γιατί έχω εσένα

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