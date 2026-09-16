Άλμπουμ

Best Of Kalomira

Καλομοίρα

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Εγώ Είμαι Η Καλομοίρα
    Νομίζεις
    Please Don’t Break My Heart – Radio Edit
    Παίζεις
    Σ’ αγαπώ
    Κι Όλο Περιμένω
    Πρώτη Μου Φορά
    Τώρα
    Μυστικό
    Στο Δικό Μου Ρυθμό
    Secret Combination
    Πεθαίνω Για Σένα
    Και Του Χρόνου
    Τα Χριστούγεννα Αυτά
    Christmas Time
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