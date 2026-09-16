ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

Μπράβο μου, όχι μπράβο μου

δε λογάριασα τι πρέπει τι δεν πρέπει

και στα ‘δωσα, όλα στα ΄δωσα

σώμα και ψυχή η επόμενη να τα βλέπει.

Σου ‘μαθα να φέρεσαι, σου ‘μαθα να αγαπάς,

να ενδιαφέρεσαι, στ' αλήθεια να εκτιμάς.

Άντρα εγώ σε έκανα στην τρέλα βασιζόμενη,

σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη.

Μπράβο μου, όχι μπράβο μου

το δρόμο σου έδειξα, σε πήρα απ' το χέρι

και στα 'δωσα, όλα στα 'δωσα

εγώ σ' αγάπησα η επόμενη να το ξέρει.

Σου ‘μαθα να φέρεσαι, σου ‘μαθα να αγαπάς,

να ενδιαφέρεσαι, στ' αλήθεια να εκτιμάς.

Άντρα εγώ σε έκανα στην τρέλα βασιζόμενη,

σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη.