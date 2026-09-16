Άλμπουμ

Gia Tin Epomeni

Κατερίνα Λιόλιου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Pagkosmia Mera Tou Psefti
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκοτεινό πλοίο, πανιά και κεφάλι λιονταριού.
2026
Logariasmos/DNA (Mad VMA Version)
Κολάζ τεσσάρων φωτογραφιών μιας ξανθιάς γυναίκας που δροσίζεται με λάστιχο νερού σε καλοκαιρινό σκηνικό.
2026
Thimizeis Kati Apo Ellada
Κοντινό πλάνο γυναίκας με μπλε φωτισμό και κείμενο LOGARIASMOS
2026
Λογαριασμός
Εικαστικό με σκίτσο δύο γυναικών τραγουδιστριών για το ντουέτο Let's Duet
2025
Ας τραγουδήσουμε μαζί
Κοντινό πορτρέτο γυναίκας με κοντά μαλλιά σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
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