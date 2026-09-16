[Στροφή 1]

Δεν θέλω δώρα και εκπλήξεις

Μόνο απ' το σπίτι να περάσεις

Έχω ανάγκη να με σφίξεις

Σαν να φοβάσαι μην με χάσεις

Δεν θέλω λόγια μόνο πράξεις

Χτύπα και πες μου ανεβαίνω

Και όταν στα μάτια με κοιτάξεις

Εκεί να ζω και να πεθαίνω

[Προ-Ρεφραίν]

Λες και δεν υπάρχει πια κανένας γύρω μου

Μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων μου

Λες και την ζωή μου απο το μηδέν ξεκίνησες

Την στιγμή που ήρθες και μου μίλησες

[Ρεφραίν]

Δεν υπάρχει πια κανένας άλλος γύρω μου

Είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου

Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα έκανα

Φτάνει απο την ζωή μου να μην σε έχανα

[Στροφή 2]

Δεν θέλω κάρτες και λουλούδια

Μόνο μια βόλτα με το αμάξι

Βάλε να ακούσουμε τραγούδια

Που λες για μας πως τα 'χουν γράψει

Δεν θέλω λόγια του αέρα

Ότι ποτέ δεν θα με αφήσεις

Πες μου μονάχα καλημέρα

Όταν στα χέρια μου ξυπνήσεις

[Προ-Ρεφραίν]

Λες και δεν υπάρχει πια κανένας γύρω μου

Μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων μου

Λες και την ζωή μου από το μηδέν ξεκίνησες

Την στιγμή που ήρθες και μου μίλησες

[Ρεφραίν]

Δεν υπάρχει πια κανένας άλλος γύρω μου

Είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου

Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα έκανα

Φτάνει από την ζωή μου να μην σε έχανα

[Ρεφραίν]

Δεν υπάρχει πια κανένας άλλος γύρω μου

Είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου