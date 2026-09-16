Άλμπουμ

1994 (New Era)

Κατερίνα Λιόλιου

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Το Ζήσαμε Και Αυτό
    Στον Άντρα Σου
    Απόψε Στη Γιορτή Σου
    Σήμερα Κλείνω
    Η Γυναίκα Της Ζωής Σου
    Η Δική Μου Η Τρέλα
    Τελικά Σου Έστειλα
    Νικιάστηκε
    Ο Άντρας Των Ονείρων Μου
    Αναδρομος Ερμης
    Το Όνομα Μου
    Σε Ότι Έχω Ιερό
    Πάω Στο Νησί
    Αφορμές
    Τι Σου Ζήτησα Ρε Αλήτη
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