[Στροφή 1]

Αντέχω, σημάδι δικό σου επάνω μου πια να μην έχω

Μπορώ τη ζωή μου και μόνη μου να την προσέχω

Σταμάτησα στην κατηφόρα πριν γίνει γκρεμός

Αντέχω, το άγριο κύμα του εγωισμού μου να ελέγχω

Κι ας ξέρω το δρόμο και πάλι κοντά σου δεν τρέχω

Μα όσα κι αν είπα απόψε έχουν γίνει καπνός

[Χορωδία]

Τελικά σου έστειλα, τελικά σε πήρα

Δε μπορώ μαζί σου να κρατήσω χαρακτήρα

Τελικά σου έστειλα, πόσο να αντέξω

Μέσα στη ζωή μου είσαι εσύ κι εγώ απ' έξω

Μέσα στη ζωή μου είσαι εσύ κι εγώ απ' έξω

[Στροφή 2]

Αντέχω, τεράστια λέξη και ακόμα στα χείλη την έχω

Σε κάθε μου σκέψη που πάει σε εσένα, απέχω

Μπροστά στην ματιά σου τελειώνει ο εγωισμός

[Χορωδία]

Τελικά σου έστειλα, τελικά σε πήρα

Δε μπορώ μαζί σου να κρατήσω χαρακτήρα

Τελικά σου έστειλα, πόσο να αντέξω

Μέσα στη ζωή μου είσαι εσύ κι εγώ απ' έξω

Τελικά σου έστειλα, τελικά σε πήρα

Δε μπορώ μαζί σου να κρατήσω χαρακτήρα

Τελικά σου έστειλα, πόσο να αντέξω

Μέσα στη ζωή μου είσαι εσύ κι εγώ απ' έξω

Μέσα στη ζωή μου είσαι εσύ κι εγώ απ' έξω