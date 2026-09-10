Αχ Καρδιά Μου – μιξ κατ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Από το Άλμπουμ Greece Mix, Vol. 30 (Anniversary Edition) που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Μες τα χαράματα
την φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό
Σάββατο βράδυ κι εσύ
με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες σ' αγαπώ,
αχ, καρδιά μου κι εγώ, αχ, καρδιά μου κι εγώ.
Αχ, καρδιά μου και εγώ σε θέλω εδώ,
συγνώμη μη λες, συγνώμη εγώ.
Τ’ αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ,
μου λες σ' αγαπώ αχ, καρδιά μου κι εγώ.
Προσπαθείς να μου θυμίσεις
στιγμές που ξεχνάω
σπάει η φωνή σου και κλαις
έχεις πιει, έχεις διαλύσει φωνάζεις, πονάω.
Αχ, καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ.
συγνώμη μη λες, συγνώμη εγώ.
Τ’ αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ
μου λες σ' αγαπώ αχ, καρδιά μου κι εγώ.
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