Αχ Καρδιά Μου – μιξ κατ

Μες τα χαράματα

την φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό

Σάββατο βράδυ κι εσύ

με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες σ' αγαπώ,

αχ, καρδιά μου κι εγώ, αχ, καρδιά μου κι εγώ.

Αχ, καρδιά μου και εγώ σε θέλω εδώ,

συγνώμη μη λες, συγνώμη εγώ.

Τ’ αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ,

μου λες σ' αγαπώ αχ, καρδιά μου κι εγώ.

Προσπαθείς να μου θυμίσεις

στιγμές που ξεχνάω

σπάει η φωνή σου και κλαις

έχεις πιει, έχεις διαλύσει φωνάζεις, πονάω.

Αχ, καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ.

συγνώμη μη λες, συγνώμη εγώ.

Τ’ αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ

μου λες σ' αγαπώ αχ, καρδιά μου κι εγώ.