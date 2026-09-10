Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Greece Mix, Vol. 30 (Anniversary Edition)
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Τίποτα Τυχαίο – μιξ κατ
Με Συγχωρείτε – μιξ κατ
Το Γλέντι – μιξ κατ
Μ’ Αγαπάς, Σ’ Αγαπώ – μιξ κατ
Καλε…Ποιος Είναι Αυτός? – mix cut
Ήταν Να Βρεθούμε – μιξ κατ
Αχ Καρδιά Μου – μιξ κατ
Ποιος Θα Του το Πει – μιξ κατ
Κάτι Ξέρεις – μιξ κατ
Αυτό Που Θες – μιξ κατ
Σε Περίπτωση Που – μιξ κατ
Disco Tech – mix cut
Δε Σε Αφορά – Άφρο Χάους Ρεμίξ
Χορέψετε Χορέψετε – μιξ κατ
Το Βιογραφικό – μιξ κατ
Περίφανος Αετός – μιξ κατ
Καταμάτα – μιξ κατ
Με ‘γεια Σου – μιξ κατ
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