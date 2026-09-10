Χορέψετε Χορέψετε – μιξ κατ

Χορέψετε χορέψετε

Τα νιάτα να χαρείτε

Γιατί σε τούτο τον ντουνιά

Δε θα τα ξαναβρείτε

Δώσ' τε του χορού να πάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Δώσ' τε του χορού να πάει

Όσοι έχουνε καλή καρδιά

Και τακτικά γλεντούνε

Μονάχα αυτοί τον ψεύτικο

Τον κόσμο θα χαρούνε

Τούτη η γης που την πατούμε

Όλοι μέσα θε να μπούμε

Όλοι μέσα θε να μπούμε

Τούτη η γης που την πατούμε

Χορέψετε χορέψετε

Παπούτσια μη λυπάστε

Μα εκείνα ξεκουράζονται

Τη νύχτα που κοιμάστε

Δώσ' τε του χορού να πάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Δώσ' τε του χορού να πάει