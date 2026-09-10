Χορέψετε Χορέψετε – μιξ κατ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Από το Άλμπουμ Greece Mix, Vol. 30 (Anniversary Edition) που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Χορέψετε χορέψετε
Τα νιάτα να χαρείτε
Γιατί σε τούτο τον ντουνιά
Δε θα τα ξαναβρείτε
Δώσ' τε του χορού να πάει
Τούτη η γης θα μας εφάει
Τούτη η γης θα μας εφάει
Δώσ' τε του χορού να πάει
Όσοι έχουνε καλή καρδιά
Και τακτικά γλεντούνε
Μονάχα αυτοί τον ψεύτικο
Τον κόσμο θα χαρούνε
Τούτη η γης που την πατούμε
Όλοι μέσα θε να μπούμε
Όλοι μέσα θε να μπούμε
Τούτη η γης που την πατούμε
Χορέψετε χορέψετε
Παπούτσια μη λυπάστε
Μα εκείνα ξεκουράζονται
Τη νύχτα που κοιμάστε
Δώσ' τε του χορού να πάει
Τούτη η γης θα μας εφάει
Τούτη η γης θα μας εφάει
Δώσ' τε του χορού να πάει
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