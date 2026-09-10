Χορέψετε Χορέψετε – μιξ κατ

Κωνσταντίνος Αργυρός

Από το Άλμπουμ Greece Mix, Vol. 30 (Anniversary Edition) που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Χορέψετε χορέψετε

Τα νιάτα να χαρείτε

Γιατί σε τούτο τον ντουνιά

Δε θα τα ξαναβρείτε

Δώσ' τε του χορού να πάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Δώσ' τε του χορού να πάει

Όσοι έχουνε καλή καρδιά

Και τακτικά γλεντούνε

Μονάχα αυτοί τον ψεύτικο

Τον κόσμο θα χαρούνε

Τούτη η γης που την πατούμε

Όλοι μέσα θε να μπούμε

Όλοι μέσα θε να μπούμε

Τούτη η γης που την πατούμε

Χορέψετε χορέψετε

Παπούτσια μη λυπάστε

Μα εκείνα ξεκουράζονται

Τη νύχτα που κοιμάστε

Δώσ' τε του χορού να πάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Τούτη η γης θα μας εφάει

Δώσ' τε του χορού να πάει

Ακούστε στο Spotify