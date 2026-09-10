Αχ Καρδούλα Μου – Live
Κωνσταντίνος Αργυρός
Από το Άλμπουμ Panik Concert 2023 By Opaponlinegr (Oi Panik Superstars Live Sta Megalytera Hits Tis Hronias) που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι
Μες τα χαράματα
Την φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό
Σάββατο βράδυ και εσύ
Με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες σ' αγαπώ
Αχ καρδιά μου και εγώ
Αχ καρδιά μου και εγώ
Αχ καρδιά μου και εγώ
Σε θέλω εδώ συγνώμη μη λες συγνώμη εγώ
Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ
Μου λες σ' αγαπώ
Αχ καρδιά μου και εγώ
Προσπαθείς να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω
Σπάει η φωνή σου και κλαις
Έχεις πιει, έχεις διαλύσει φωνάζεις, πονάω
Αχ καρδιά μου και εγώ
Σε θέλω εδώ συγνώμη μη λες συγνώμη εγώ
Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ
Μου λες σ' αγαπώ
Αχ καρδιά μου και εγώ
Σε θέλω εδώ
Συγνώμη μη λες συγνώμη εγώ
Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ
Μου λες σ' αγαπώ
Αχ καρδιά μου και εγώ
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