Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
Panik Concert 2023 By Opaponlinegr (Oi Panik Superstars Live Sta Megalytera Hits Tis Hronias)
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Luv U – Live
Σ’ Αγαπάω Ακόμα – Live
Lonely Heart – Live
Αυτό Που Ήθελα – Live
Φταίω Και Εγώ – Λάιβ
Πάλι – Λάιβ
Σε Κάποιο Μήνυμα – Λάιβ
Είσαι Μια Θεά (2023 Version)
Berdemata – Live
Λίγο – Λάιβ
Πόσο Πόσο – Λάιβ
Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’Αφήνω – Live
Ελπίδα – Λάιβ
Μέσα Σου – Λάιβ
Macarena – Live
Να Ξαναμετρήσω – Live
Πόσο Θέλω – Λάιβ
Break A Broken Heart – Live
Anatropi – Live
Για Μενα Βραδιασε – Live
Ρίξε Με – Λάιβ
Ας Τα Λέμε Καλά – Live
Κόλημα – Λάιβ
El Telephone Remix – Live
Σεντόνι – Live
Μου Έχει Στοιχίσει – Live
Θέλω Τόσα Να Σου Πω – Live
Η Δίκη Μου Η Τρέλα – Λάιβ
Ασφαλώς Και Μπορώ – Live
Χαμένα – Λάιβ
Pes – Live
Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live
Αχ Καρδούλα Μου – Live
Παράλληλη Αγάπη – Λάιβ
Ένα Τσιγάρο Διαδρομή – Live
Η Γη Και Η Σελήνη – Λάιβ
Ya Habibi – Live
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