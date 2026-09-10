Άλμπουμ

Panik Concert 2023 By Opaponlinegr (Oi Panik Superstars Live Sta Megalytera Hits Tis Hronias)

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Luv U – Live
    Σ’ Αγαπάω Ακόμα – Live
    Lonely Heart – Live
    Αυτό Που Ήθελα – Live
    Φταίω Και Εγώ – Λάιβ
    Πάλι – Λάιβ
    Σε Κάποιο Μήνυμα – Λάιβ
    Είσαι Μια Θεά (2023 Version)
    Berdemata – Live
    Λίγο – Λάιβ
    Πόσο Πόσο – Λάιβ
    Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’Αφήνω – Live
    Ελπίδα – Λάιβ
    Μέσα Σου – Λάιβ
    Macarena – Live
    Να Ξαναμετρήσω – Live
    Πόσο Θέλω – Λάιβ
    Break A Broken Heart – Live
    Anatropi – Live
    Για Μενα Βραδιασε – Live
    Ρίξε Με – Λάιβ
    Ας Τα Λέμε Καλά – Live
    Κόλημα – Λάιβ
    El Telephone Remix – Live
    Σεντόνι – Live
    Μου Έχει Στοιχίσει – Live
    Θέλω Τόσα Να Σου Πω – Live
    Η Δίκη Μου Η Τρέλα – Λάιβ
    Ασφαλώς Και Μπορώ – Live
    Χαμένα – Λάιβ
    Pes – Live
    Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live
    Αχ Καρδούλα Μου – Live
    Παράλληλη Αγάπη – Λάιβ
    Ένα Τσιγάρο Διαδρομή – Live
    Η Γη Και Η Σελήνη – Λάιβ
    Ya Habibi – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός άνδρα και μιας γυναίκας που ποζάρουν μαζί.
2026
Ax Kardia Mou / Yanımda Uyu
Νέος άνδρας χωρίς μπλούζα στην οροφή μιας λευκής εκκλησίας τραβάει το σχοινί της καμπάνας
2026
KABANES
Νεαρός άνδρας σε λευκή στέγη εκκλησίας με καμπαναριό και σταυρό κάτω από γαλάζιο ουρανό.
2026
TA NISIOTIKA PAIDIA
Νεαρός άνδρας χωρίς μπλούζα στην οροφή λευκής εκκλησίας να χτυπάει την καμπάνα.
2026
ΚΑΒΑΝΕΣ
Γραφικό λογότυπο με τη λέξη XATIRI και σχέδιο πορτοκαλί μαργαρίτας σε λευκό φόντο
2026
Χαίρετε
Εξώφυλλο άλμπουμ με πέτρινη καρδιά που έχει χαραγμένο χαμογελαστό πρόσωπο
2026
Αχ Καρδιά Μου – Remix