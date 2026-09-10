Ελπίδα – Λάιβ

Κωνσταντίνος Αργυρός

Από το Άλμπουμ Panik Concert 2023 By Opaponlinegr (Oi Panik Superstars Live Sta Megalytera Hits Tis Hronias) που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα
να σε ξεχάσω με τον καιρό
πέρασαν μήνες που δεν σε είδα
και είσαι ακόμα εδώ.

Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα
βρες κάτι άλλο να ξεχαστείς
ζω και αναπνέω με την ελπίδα
πως κάποια μέρα θα ‘ρθεις.

Με ξενύχτισες πάλι με ποτό και κραιπάλη
η καρδιά δεν με βγάζει ασπροπρόσωπο,
το κεφάλι σκυμμένο, το μυαλό θολωμένο
και το γέλιο σβησμένο απ’ το πρόσωπο.

Με παρέες γυρίζω, το άρωμά σου ξορκίζω
σε καινούργια φιλιά και αρώματα,
πως να μείνουμε φίλοι που δεν σβήνει απ΄ τα χείλη
το όνομά σου με χίλια ονόματα.

Όλοι μου λένε μην επιμένεις
αν σ’ αγαπούσε θα ‘ταν εδώ
δεν θα γυρίσει, μην περιμένεις
άδικα χάνεις καιρό.

Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα
βρες κάτι άλλο να ξεχαστείς
ζω και αναπνέω με την ελπίδα
πως κάποια μέρα θα ‘ρθεις.

Με ξενύχτισες πάλι με ποτό και κραιπάλη
η καρδιά δεν με βγάζει ασπροπρόσωπο
το κεφάλι σκυμμένο, το μυαλό θολωμένο
και το γέλιο σβησμένο απ’ το πρόσωπο.

Με παρέες γυρίζω, το άρωμά σου ξορκίζω
σε καινούργια φιλιά και αρώματα,
πως να μείνουμε φίλοι που δεν σβήνει απ΄ τα χείλη
το όνομά σου με χίλια ονόματα,
το όνομά σου με χίλια ονόματα,
το όνομά σου με χίλια ονόματα.

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