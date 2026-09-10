Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’Αφήνω – Live

Κάθε σου ώρα και στιγμή

θα ‘θελα να ‘μουνα εκεί

κάθε σου λύπη και χαρά

να την μοιράζεσαι.

Όταν χαζεύεις την βροχή

σε κάθε σκέψη σιωπηλή

κάθε πρωί για την δουλειά

που ετοιμάζεσαι.

Όταν αγχώνεσαι και κλαις

όταν θα σκέφτεσαι το χθες

όταν κανένας δεν καταλαβαίνει

θα ‘μαι εκείνη η φωνή

που λέει σ’ αγαπάω πολύ,

θα ‘μαι αυτή η αγκαλιά

που σε ζεσταίνει.

Κι όλα αυτά και άλλα πολλά

θέλω στο πλάι σου να γίνω

όσο μπορώ θα σε κοιτώ

σου το υπόσχομαι

τα μάτια μου δεν κλείνω

για το χαμόγελο αυτό

τα πάντα εγώ θα γίνω

αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω.

Όταν αγχώνεσαι πολύ

σε πιάνει μια υπερβολή

θα ‘μαι κοντά σιγά σιγά

να ηρεμήσεις.

Όταν σηκώνεσαι νωρίς

θα σου θυμίζω πως μπορείς

όλο τον κόσμο στην παλάμη σου

να κλείσεις.

Σε κάθε νέα σου αρχή σε κάθε σου διαδρομή

θα ‘μαι το φως που θα φωτίζει τις στροφές

σ’ αυτόν τον κόσμο τον μικρό

θα ‘μαστε μόνο εσύ και εγώ

ένα για πάντα φτιάχνεται από στιγμές.

Κι όλα αυτά και άλλα πολλά

θέλω στο πλάι σου να γίνω

όσο μπορώ θα σε κοιτώ

σου το υπόσχομαι

τα μάτια μου δεν κλείνω

για το χαμόγελο αυτό

τα πάντα εγώ θα γίνω

αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω.