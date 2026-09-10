Πόσο Θέλω – Λάιβ

Από εκείνη την στιγμή που σε είχα δει

είμασταν ο ένας για τον άλλον

τώρα φτάσαμε να ζούμε χωριστά

μα σε θέλω και με θέλεις, μάλλον.

Τώρα φτάσαμε να ζούμε χωριστά

μα σε θέλω και με θέλεις, μάλλον,

από εκείνη την στιγμή που σε είχα δει

είμασταν ο ένας για τον άλλον.

Πόσο σε θέλω να ‘ξερες πόσο

το μυαλό μου αρχίζω και χάνω

ότι θες εγώ θα στο δώσω

από αγάπη θα πεθάνω.

Πόσο σε θέλω να ‘ξερες πόσο

το μυαλό μου αρχίζω και χάνω

ότι θες εγώ θα στο δώσω

από αγάπη θα πεθάνω.

Δεν μπορεί να λες ότι περνάς καλά

και να κάνεις ότι λεν οι άλλοι,

αφού ξέρω ότι δεν είσαι μια χαρά

και με θέλεις να γυρίσω πάλι.

Αφού ξέρω ότι δεν είσαι μια χαρά

και με θέλεις να γυρίσω πάλι,

δεν μπορεί να λες ότι περνάς καλά

και να κάνεις ότι λεν οι άλλοι.

Πόσο σε θέλω να ‘ξερες πόσο

το μυαλό μου αρχίζω και χάνω

ότι θες εγώ θα στο δώσω

από αγάπη θα πεθάνω.