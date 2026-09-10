Χαμένα – Λάιβ

[Κουπλέ 1: Κωνσταντίνος Αργυρός]

Νιώθω το κλίμα να μη με σηκώνει

Ο χώρος να με πλακώνει

Στα πρώτα μας δυο λεπτά

Νιώθω πως έχει περάσει η ώρα

Καιρός για να φεύγω τώρα

Προτού να 'ναι πια αργά

[Ρεφραίν: Κωνσταντίνος Αργυρός]

Μα σαν σηκώθηκα να φύγω

Πίσω κοίταξα για λίγο

Δάκρυσα που τότε είδα ότι πήγανε

Χαμένα, χαμένα

Τα δάκρυα που ξόδεψα

Αγάπη μου για σένα

Χαμένα, χαμένα

Τα δάκρυα που ξόδεψα

Αγάπη μου για σένα

[Κουπλέ 2: Καίτη Γαρμπή]

Ξέρω η αγάπη μου πως κουράζει

Αφού πλέον δε σε νοιάζει

Για μας το παραμικρό

Ξέρω πως όσο κι αν με πληγώνει

Ο χρόνος μου πια τελειώνει

Και δε θα σε ξαναδώ

[Ρεφραίν: Καίτη Γαρμπή & Κωνσταντίνος Αργυρός]

Μα σαν σηκώθηκα να φύγω

Πίσω κοίταξα για λίγο

Δάκρυσα που τότε είδα ότι πήγανε

Χαμένα, χαμένα

Τα δάκρυα που ξόδεψα

Αγάπη μου για σένα

Χαμένα, χαμένα

Τα δάκρυα που ξόδεψα

Αγάπη μου για σένα

Χαμένα, χαμένα

Τα δάκρυα που ξόδεψα

Αγάπη μου για σένα

Χαμένα, χαμένα

Τα δάκρυα που ξόδεψα

Αγάπη μου για σένα

Χαμένα