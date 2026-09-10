Λίγο – Λάιβ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Από το Άλμπουμ Panik Concert 2023 By Opaponlinegr (Oi Panik Superstars Live Sta Megalytera Hits Tis Hronias) που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι
Λίγο, μ’ αγάπησες λίγο
Μα εκείνο το λίγο
Για μένα πολύ
Λίγα, τα λόγια σου λίγα
Μα ήταν για μένα
Όλη μου η ζωή
Περισσότερα δε ζήτησα ποτέ
Αληθινή αγάπη που δεν ένιωσα ποτέ
Περισσότερα δεν έχω να σου πω
Αντίο κι ένα μόνο σ’ αγαπώ...
Μάτια στα δυο σου τα μάτια
Αντίκριζα μόνο
Ένα κενό
Λίγο, μ’ αγάπησες λίγο
Αχ να `τανε λίγο
Μα αληθινό
Περισσότερα δε ζήτησα ποτέ
Αληθινή αγάπη που δεν ένιωσα ποτέ
Περισσότερα δεν έχω να σου πω
Αντίο κι ένα μόνο σ’ αγαπώ...
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