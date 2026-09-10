Λίγο – Λάιβ

Λίγο, μ’ αγάπησες λίγο

Μα εκείνο το λίγο

Για μένα πολύ

Λίγα, τα λόγια σου λίγα

Μα ήταν για μένα

Όλη μου η ζωή

Περισσότερα δε ζήτησα ποτέ

Αληθινή αγάπη που δεν ένιωσα ποτέ

Περισσότερα δεν έχω να σου πω

Αντίο κι ένα μόνο σ’ αγαπώ...

Μάτια στα δυο σου τα μάτια

Αντίκριζα μόνο

Ένα κενό

Λίγο, μ’ αγάπησες λίγο

Αχ να `τανε λίγο

Μα αληθινό

Περισσότερα δε ζήτησα ποτέ

Αληθινή αγάπη που δεν ένιωσα ποτέ

Περισσότερα δεν έχω να σου πω

Αντίο κι ένα μόνο σ’ αγαπώ...