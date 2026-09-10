Άγνωστα ταξίδια τα φιλιά σου

σε παρθένα δάση σ’έχω χάσει

πέλαγο βαθύ η αγκαλιά σου

μια γλυκιά πατρίδα που δεν είδα

Και σ’αναζητώ στης μοναξιά μου

τον ορίζοντα

στης ερημιάς μου το βυθό σε ζητώ

Σε ζητώ σε ζητώ

Αν μ’αγαπάς γίνε στο πρόσωπό μου χάδι

αν μ’αγαπάς αστέρι γίνε στο σκοτάδι

αν μ’αγαπάς το πιο γλυκό φιλί σου δωσ’μου

αν μ’αγαπάς φύλακας γίνε κι άγγελός μου

Νύχτωσε κι απόψε στην καρδιά μου

πάλι αγνοείσαι πού να είσαι

πάγωσαν στα χείλη τα φιλιά μου

πάντα σε θυμάμαι μα φοβάμαι

Και σ’αναζητώ στης μοναξιά μου

τον ορίζοντα

στης ερημιάς μου το βυθό σε ζητώ

Σε ζητώ σε ζητώ

Αν μ’αγαπάς γίνε στο πρόσωπό μου χάδι

αν μ’αγαπάς αστέρι γίνε στο σκοτάδι

αν μ’αγαπάς το πιο γλυκό φιλί σου δωσ’μου

αν μ’αγαπάς φύλακας γίνε κι άγγελός μου