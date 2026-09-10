Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2020
Panik Hits 2021
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
Μισή Καρδιά
Αθήνα Μου
Εγώ
Temperatura
Kivotos – 2020 version
Αν μ’ Αγαπάς
Έλα Έλα
Φλιτζάνι
Αγάπη Μου
Σ’ Αγαπώ
Δε Βάζεις Μυαλό
Matado
Δεν Φταις Εσύ
Σε Δύο Μόνο Μάτια
Όλα Στα Χο Μαζεμένα
Μπορεί
Κάψε
Έρωτας Μοιάζει
Poco Poco
Τον Άνθρωπο Τον Λάθος
Ξέρει Κανείς
Θαλασσάκι
Η Αγάπη
Αλλάζω
Φήμη
Ωταν Με Κοιτάει
Μη Χανόμαστε
Παιδί Από Σπίτι
Πάρε Με Αγκαλιά
Βραδινές Προσευχές
Που Και Που
Μια Κυριακή
Μόνο Πάγω
3 Τα Ξημερώματα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη