Άλμπουμ

Panik Hits 2021

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Μισή Καρδιά
    Αθήνα Μου
    Εγώ
    Temperatura
    Kivotos – 2020 version
    Αν μ’ Αγαπάς
    Έλα Έλα
    Φλιτζάνι
    Αγάπη Μου
    Σ’ Αγαπώ
    Δε Βάζεις Μυαλό
    Matado
    Δεν Φταις Εσύ
    Σε Δύο Μόνο Μάτια
    Όλα Στα Χο Μαζεμένα
    Μπορεί
    Κάψε
    Έρωτας Μοιάζει
    Poco Poco
    Τον Άνθρωπο Τον Λάθος
    Ξέρει Κανείς
    Θαλασσάκι
    Η Αγάπη
    Αλλάζω
    Φήμη
    Ωταν Με Κοιτάει
    Μη Χανόμαστε
    Παιδί Από Σπίτι
    Πάρε Με Αγκαλιά
    Βραδινές Προσευχές
    Που Και Που
    Μια Κυριακή
    Μόνο Πάγω
    3 Τα Ξημερώματα
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