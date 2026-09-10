Panik Hits 2021

Μισή Καρδιά

Αθήνα Μου

Εγώ

Temperatura

Kivotos – 2020 version

Αν μ’ Αγαπάς

Έλα Έλα

Φλιτζάνι

Αγάπη Μου

Σ’ Αγαπώ

Δε Βάζεις Μυαλό

Matado

Δεν Φταις Εσύ

Σε Δύο Μόνο Μάτια

Όλα Στα Χο Μαζεμένα

Μπορεί

Κάψε

Έρωτας Μοιάζει

Poco Poco

Τον Άνθρωπο Τον Λάθος

Ξέρει Κανείς

Θαλασσάκι

Η Αγάπη

Αλλάζω

Φήμη

Ωταν Με Κοιτάει

Μη Χανόμαστε

Παιδί Από Σπίτι

Πάρε Με Αγκαλιά

Βραδινές Προσευχές

Που Και Που

Μια Κυριακή

Μόνο Πάγω

3 Τα Ξημερώματα