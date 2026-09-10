Φόρεσε κόκκινα χρώματα

Τρέλες και αρώματα

Τις πόρτες κλείσε

Κάνε με φύλλο στον άνεμο

Φιλί παράνομο φωτιά μου είσαι...

Πάρε με αγκαλιά με τα χείλη σου ταξίδεψέ με

Με φιλιά κέρνα με με φιλιά

Πάρε με αγκαλιά και ασ’ τα μάτια όλα να τα λένε

Τη βραδιά άναψε τη βραδιά...

Φίλα με σε πάω όπου θες

Χωρίς αποσκευές σε ταξιδεύω

Κι άσε με βράδια αξημέρωτα

Γι’ αυτό τον έρωτα, να αλητεύω...

Πάρε με αγκαλιά με τα χείλη σου ταξίδεψέ με

Με φιλιά κέρνα με με φιλιά

Πάρε με αγκαλιά και ασ’ τα μάτια όλα να τα λένε

Τη βραδιά άναψε τη βραδιά...