Πάρε Με Αγκαλιά
Κωνσταντίνος Αργυρός
Από το Άλμπουμ Panik Hits 2021 που κυκλοφόρησε το 2020
Στίχοι
Φόρεσε κόκκινα χρώματα
Τρέλες και αρώματα
Τις πόρτες κλείσε
Κάνε με φύλλο στον άνεμο
Φιλί παράνομο φωτιά μου είσαι...
Πάρε με αγκαλιά με τα χείλη σου ταξίδεψέ με
Με φιλιά κέρνα με με φιλιά
Πάρε με αγκαλιά και ασ’ τα μάτια όλα να τα λένε
Τη βραδιά άναψε τη βραδιά...
Φίλα με σε πάω όπου θες
Χωρίς αποσκευές σε ταξιδεύω
Κι άσε με βράδια αξημέρωτα
Γι’ αυτό τον έρωτα, να αλητεύω...
Πάρε με αγκαλιά με τα χείλη σου ταξίδεψέ με
Με φιλιά κέρνα με με φιλιά
Πάρε με αγκαλιά και ασ’ τα μάτια όλα να τα λένε
Τη βραδιά άναψε τη βραδιά...
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