Τόσες βραδιές συντροφιά στη μοναξιά μου

έκανα μέχρι το πρωί

κι ήταν άδεια απ’αγάπη η καρδιά μου

Μα αυτό τα βράδυ που είμαστε μαζί

πετώ στα σύννεφα κι ανοίγω τα φτερά μου

νιώθω πως τώρα έχω γεννηθεί

μόνο εσένα πια χρειάζομαι κοντά μου

Μαζί σου έζησα τα πάντα σε μια νύχτα

νιώθω πως πριν να σε γνωρίσω δεν υπήρχα

μαζί σου τώρα άλλαξα ζωή

κι όνειρα κάνω από την αρχή

Ήρθαν στιγμές που ζητούσα λίγη αγάπη

κι ένα χέρι να πιαστώ

μα όσες γνώρισα μου πήρανε και κάτι

Μα αυτό το βράδυ είμαστε μαζί

και διαγράφω της ζωής μου όλα τα λάθη

θέλω να νιώσω σαν μικρό παιδί

που θέλει όλα σε μια νύχτα να τα μάθει