Μαζί Σου
Κωνσταντίνος Αργυρός
Από το Άλμπουμ Panik Hits 2020 που κυκλοφόρησε το 2019
Στίχοι
Τόσες βραδιές συντροφιά στη μοναξιά μου
έκανα μέχρι το πρωί
κι ήταν άδεια απ’αγάπη η καρδιά μου
Μα αυτό τα βράδυ που είμαστε μαζί
πετώ στα σύννεφα κι ανοίγω τα φτερά μου
νιώθω πως τώρα έχω γεννηθεί
μόνο εσένα πια χρειάζομαι κοντά μου
Μαζί σου έζησα τα πάντα σε μια νύχτα
νιώθω πως πριν να σε γνωρίσω δεν υπήρχα
μαζί σου τώρα άλλαξα ζωή
κι όνειρα κάνω από την αρχή
Ήρθαν στιγμές που ζητούσα λίγη αγάπη
κι ένα χέρι να πιαστώ
μα όσες γνώρισα μου πήρανε και κάτι
Μα αυτό το βράδυ είμαστε μαζί
και διαγράφω της ζωής μου όλα τα λάθη
θέλω να νιώσω σαν μικρό παιδί
που θέλει όλα σε μια νύχτα να τα μάθει
Ακούστε στο Spotify