Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2019
Panik Hits 2020
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
Δεν Έχω Ιδέα
Allo Level
Παράνοια – Είμαι Ένας Άλλος – 2019 Πανίκ Βέρσιον
Ήλιος Δε Βγαίνει Αν Δεν Πεις Καλημέρα
Σε Έχω Ανάγκη
Όνειρα
Δε Με Ξέρεις
Ταξίδι Μαγικό
Καρμικα
Ένα
Στενοχωρία Μου
Κρυφτό
Κομμάτι Της Ζωής Μου
ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ
Βρες Τον Δρόμο
Της Αγάπης Ρόλερ Κόστερ
Να Σουν Ψέμα
Τρέμο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μαζί Σου
Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως
Σ’ Αγάπησα
Σε Ποια Θάλασσα Αρμενίζεις
Το Χειρότερο Σου Ψέμα
Μέσα Μου – Ντανς Βέρσιον
Εσύ
Έλα – Ράδιο Έντιτ
Θέλω Τα Μάτια Της Να Τα Ξεχάσω
Τι
Σα Να Σ’ Αγαπάω
Σαν Λάβα
Θαλάσσες
Πάο
Φταίς
Matado
Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια – 2019 Version
Το Παράπονο Μου
Δεν Σε Θέλω Άλλο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη