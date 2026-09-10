Άλμπουμ

Panik Hits 2020

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Δεν Έχω Ιδέα
    Allo Level
    Παράνοια – Είμαι Ένας Άλλος – 2019 Πανίκ Βέρσιον
    Ήλιος Δε Βγαίνει Αν Δεν Πεις Καλημέρα
    Σε Έχω Ανάγκη
    Όνειρα
    Δε Με Ξέρεις
    Ταξίδι Μαγικό
    Καρμικα
    Ένα
    Στενοχωρία Μου
    Κρυφτό
    Κομμάτι Της Ζωής Μου
    ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ
    Βρες Τον Δρόμο
    Της Αγάπης Ρόλερ Κόστερ
    Να Σουν Ψέμα
    Τρέμο
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
    Μαζί Σου
    Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως
    Σ’ Αγάπησα
    Σε Ποια Θάλασσα Αρμενίζεις
    Το Χειρότερο Σου Ψέμα
    Μέσα Μου – Ντανς Βέρσιον
    Εσύ
    Έλα – Ράδιο Έντιτ
    Θέλω Τα Μάτια Της Να Τα Ξεχάσω
    Τι
    Σα Να Σ’ Αγαπάω
    Σαν Λάβα
    Θαλάσσες
    Πάο
    Φταίς
    Matado
    Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια – 2019 Version
    Το Παράπονο Μου
    Δεν Σε Θέλω Άλλο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός άνδρα και μιας γυναίκας που ποζάρουν μαζί.
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