Panik Hits 2020

Δεν Έχω Ιδέα

Allo Level

Παράνοια – Είμαι Ένας Άλλος – 2019 Πανίκ Βέρσιον

Ήλιος Δε Βγαίνει Αν Δεν Πεις Καλημέρα

Σε Έχω Ανάγκη

Όνειρα

Δε Με Ξέρεις

Ταξίδι Μαγικό

Καρμικα

Ένα

Στενοχωρία Μου

Κρυφτό

Κομμάτι Της Ζωής Μου

ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ

Βρες Τον Δρόμο

Της Αγάπης Ρόλερ Κόστερ

Να Σουν Ψέμα

Τρέμο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαζί Σου

Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως

Σ’ Αγάπησα

Σε Ποια Θάλασσα Αρμενίζεις

Το Χειρότερο Σου Ψέμα

Μέσα Μου – Ντανς Βέρσιον

Εσύ

Έλα – Ράδιο Έντιτ

Θέλω Τα Μάτια Της Να Τα Ξεχάσω

Τι

Σα Να Σ’ Αγαπάω

Σαν Λάβα

Θαλάσσες

Πάο

Φταίς

Matado

Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια – 2019 Version

Το Παράπονο Μου

Δεν Σε Θέλω Άλλο