Σε Έχω Ανάγκη

Άλλη μια νύχτα, άλλη μια ώρα

όπως τις άλλες τις αδιάφορες περνώ.

Τόσο κοντά σου κι όμως μακριά σου

ψάχνω σκοτάδι απ’ τους άλλους να κρυφτώ.

Λείπεις, μου λείπεις

θέλω εσένα, απεγνωσμένα

δεν είσ’ εδώ.

Σ’ έχω ανάγκη σε χρειάζομαι

δεν έχω άλλη αντοχή

πέρα από κάθε λογική

να `ρθεις κοντά μου περιμένω.

Σ’ έχω ανάγκη σε χρειάζομαι

ξέρω πως δε θα ξαναρθείς

κι έγινε ο έρωτας θαρρείς

ένα αντίο ξεχασμένο.

Άλλη μια μέρα πως να γεμίσει

μες στη ψυχή μου το αβάσταχτο κενό.

Όνειρα κάνω κι όμως σε χάνω

μάταια ψάχνω το χαμένο μου μισό.

Λείπεις, μου λείπεις

θέλω εσένα, απεγνωσμένα

δεν είσ’ εδώ.