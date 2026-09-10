Μέσα στο όνειρό μου χθες

μ’ αγκαλιάσαν δυο σκιές

και μου ψιθυρίσαν μυστικά.

Μια μου είπε πως με θες

κι η άλλη με παρηγοριές

λέει πως μ’ αγάπησες αληθινά.

Είπες πως με θες, ψέματα

πως τα βράδια κλαις, ψέματα

χωρίς εμένα δεν ζεις, ψέματα όλα.

Ότι έχεις πληγές, ψέματα

πως για μένα λες, ψέματα

μέσα στο μυαλό μου ήτανε όλα.

Μέσα στο όνειρό μου χθες

δυο τσιγγάνικες φωνές

μου είπανε της μοίρας μυστικά.

Η μια μου είπε πως με θες

η άλλη με παρηγοριές

λέει πως μ’ αγάπησες αληθινά.

Είπες πως με θες, ψέματα

πως τα βράδια κλαις, ψέματα

χωρίς εμένα δεν ζεις, ψέματα όλα.

Ότι έχεις πληγές, ψέματα

πως για μένα λες, ψέματα

μέσα στο μυαλό μου ήτανε όλα.