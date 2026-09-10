Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2020
Panik Summer 2020 (30 Panik Hits)
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
Ένα Λεπτό
Τα Μάτια Σου Ερωτεύτηκα
Temperatura
Έστο Λίγο Ακόμα
Όταν Αγαπάς
Δεν Φταις Εσύ
Καταστροφή
Κορμιά Χαμένα
Αλλάζω
Αγάπη Μου
Όνειρα
Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια – 2019 Version
Ώρα Μοναξιάς – Φουλ Μπαντ Βέρσιον
Σ’ Αγαπώ
Η Ευχή
Σε Διο Μονο Ματια
Matado
Που Και Που
Ψέματα
Να Σουν Ψέμα
Λογια
Ίσος
Μόνο Πάγω
Δε μ’ Ακουμπάς
Αδιέξοδο
Παο
Φταίς
Φήμη
Δεν Έχω Σήμα
Milo Gia Sena
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