Άλμπουμ

Panik Summer 2020 (30 Panik Hits)

Κωνσταντίνος Αργυρός

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Ένα Λεπτό
    Τα Μάτια Σου Ερωτεύτηκα
    Temperatura
    Έστο Λίγο Ακόμα
    Όταν Αγαπάς
    Δεν Φταις Εσύ
    Καταστροφή
    Κορμιά Χαμένα
    Αλλάζω
    Αγάπη Μου
    Όνειρα
    Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια – 2019 Version
    Ώρα Μοναξιάς – Φουλ Μπαντ Βέρσιον
    Σ’ Αγαπώ
    Η Ευχή
    Σε Διο Μονο Ματια
    Matado
    Που Και Που
    Ψέματα
    Να Σουν Ψέμα
    Λογια
    Ίσος
    Μόνο Πάγω
    Δε μ’ Ακουμπάς
    Αδιέξοδο
    Παο
    Φταίς
    Φήμη
    Δεν Έχω Σήμα
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