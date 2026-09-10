Τα μάτια σου ερωτεύτηκα

με τα φιλιά μαγεύτηκα

που πηγαίνω τώρα πια δεν ξέρω.

Για σένα εγώ τρελάθηκα

βρέθηκα και χάθηκα

δεν με νοιάζει που θα βγει, σε θέλω.

Έτσι ξαφνικά, άναψε η φωτιά

με ένα μόνο βλέμμα, πίστεψα σε εσένα,

λάθος ή σωστό όπου και να βγω

θα σ’ ακολουθήσω, θέλω να το ζήσω.

Πες μου πως το κάνεις αυτό

στα χέρια σου πεθαίνω και ζω.

Τα μάτια σου ερωτεύτηκα

με τα φιλιά μαγεύτηκα

που πηγαίνω τώρα πια δεν ξέρω.

Γα σένα εγώ τρελάθηκα

βρέθηκα και χάθηκα

δεν με νοιάζει που θα βγει, σε θέλω.

Που να φανταστώ τέτοιο σκηνικό

έπεσα στην μάχη κι άλλη δεν υπάρχει,

με ένα σου φιλί άλλαξα ζωή

άλλαξα πορεία και έγινες η μία.

Πες μου πως το κάνεις αυτό

στα χέρια σου πεθαίνω και ζω.

Τα μάτια σου ερωτεύτηκα

με τα φιλιά μαγεύτηκα

που πηγαίνω τώρα πια δεν ξέρω.

Γα σένα εγώ τρελάθηκα

βρέθηκα και χάθηκα

δεν με νοιάζει που θα βγει, σε θέλω.