Είσαι Το Θέλω

Κώστας Μαρτάκης

Από το Άλμπουμ Eisai To Thelo που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify