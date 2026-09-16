Πάλι Πάλι – Ρεμίξ

Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω

και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω.

Αν ήξερα τι με περίμενε

να ήσουνα σίγουρη.

Ότι πάλι σε σένα θα `ρχόμουνα

πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα

απ’ την ίδια την σκανδάλη δε θα το φοβόμουνα

αν για μια φορά και πάλι θα ξανά σκοτωνόμουνα.

Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει

για τον έρωτα μας τι κατάληξη θα `χει.

Αν ήξερα, τα πάντα Θεέ μου αν ήξερα

να ήσουνα σίγουρη.

Ότι πάλι σε σένα θα `ρχόμουνα

πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα

απ’ την ίδια την σκανδάλη δε θα το φοβόμουνα

αν για μια φορά και πάλι θα ξανά σκοτωνόμουνα.