Πάλι Πάλι – Ρεμίξ
Λευτέρης Πανταζής
Από το Άλμπουμ Pali Pali (Remix) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω
και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω.
Αν ήξερα τι με περίμενε
να ήσουνα σίγουρη.
Ότι πάλι σε σένα θα `ρχόμουνα
πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα
απ’ την ίδια την σκανδάλη δε θα το φοβόμουνα
αν για μια φορά και πάλι θα ξανά σκοτωνόμουνα.
Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει
για τον έρωτα μας τι κατάληξη θα `χει.
Αν ήξερα, τα πάντα Θεέ μου αν ήξερα
να ήσουνα σίγουρη.
Ότι πάλι σε σένα θα `ρχόμουνα
πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα
απ’ την ίδια την σκανδάλη δε θα το φοβόμουνα
αν για μια φορά και πάλι θα ξανά σκοτωνόμουνα.
Ακούστε στο Spotify