Ίσως κρυώνεις έτσι, ρίξε κάτι πάνω σου

σου λέω σαν να ήσουνα εδώ.

Νοιάζομαι ακόμα κολλημένος πάνω σου

και βλέπω το μεγάλο σου κενό.

Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα έχει κρύο

μπορεί σε λίγο να `χουμε βροχή.

Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα θέλει δυο

κρυώνεις αν κρυώνει η ψυχή.

Ίσως κρυώνεις έτσι, ρίξε κάτι πάνω σου

μονάχος σου μιλώ στα σκοτεινά.

Νομίζω πως αγγίζω τα δάχτυλα μου πάνω σου

χτενίζουν τα βρεγμένα σου μαλλιά.

Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα έχει κρύο

μπορεί σε λίγο να `χουμε βροχή.

Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα θέλει δυο

κρυώνεις αν κρυώνει η ψυχή.

[ Είναι νύχτα μου κάνουν παρέα

τα πράγματα που άφησες φεύγοντας.

Η σκέψη μου όμως είναι σε σένα.

Σε σένα, που να `σαι;

Και μονολογώ. ]

Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα έχει κρύο

μπορεί σε λίγο να `χουμε βροχή.

Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα θέλει δυο

κρυώνεις αν κρυώνει η ψυχή.

Ίσως κρυώνεις έτσι, ρίξε κάτι πάνω σου.