Ρίξε Κάτι Πάνω Σου
Λευτέρης Πανταζής
Ίσως κρυώνεις έτσι, ρίξε κάτι πάνω σου
σου λέω σαν να ήσουνα εδώ.
Νοιάζομαι ακόμα κολλημένος πάνω σου
και βλέπω το μεγάλο σου κενό.
Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα έχει κρύο
μπορεί σε λίγο να `χουμε βροχή.
Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα θέλει δυο
κρυώνεις αν κρυώνει η ψυχή.
Ίσως κρυώνεις έτσι, ρίξε κάτι πάνω σου
μονάχος σου μιλώ στα σκοτεινά.
Νομίζω πως αγγίζω τα δάχτυλα μου πάνω σου
χτενίζουν τα βρεγμένα σου μαλλιά.
Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα έχει κρύο
μπορεί σε λίγο να `χουμε βροχή.
Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα θέλει δυο
κρυώνεις αν κρυώνει η ψυχή.
[ Είναι νύχτα μου κάνουν παρέα
τα πράγματα που άφησες φεύγοντας.
Η σκέψη μου όμως είναι σε σένα.
Σε σένα, που να `σαι;
Και μονολογώ. ]
Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα έχει κρύο
μπορεί σε λίγο να `χουμε βροχή.
Ρίξε κάτι επάνω σου η νύχτα θέλει δυο
κρυώνεις αν κρυώνει η ψυχή.
Ίσως κρυώνεις έτσι, ρίξε κάτι πάνω σου.