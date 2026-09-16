Δε μένω πια εκεί που μ’ άφησες

στην λεωφόρο που περνούσαν τα όνειρά μου

τα πάντα ήσουνα αλλά εσύ δεν κράτησες

και πήρες φεύγοντας μαζί σου την καρδιά μου

Γι’ αυτό στο τέρμα της ψυχής μου μετακόμισα

να σε ξεχάσω μα τι λάθος τα υπολόγισα

Στην οδό πουθενά τώρα μένω μακριά από σένα

στην οδό πουθένα στα ερείπια δίπλα απ’ το ψέμα

να γυρίσεις ξανά με τα μάτια υγρά περιμένω

στην οδό πουθενά στο κουδούνι που γράφει ζωή μου ακόμα σε θέλω

Δε μένω πια εκεί που ζούσαμε

προτού την πλάτη στην αγάπη μου γυρίσεις

γιατί την πόρτα κάθε βράδυ μου χτυπούσανε

για να γελάσουνε μαζί μου οι αναμνήσεις

Γι’ αυτό στο τέρμα της ψυχής μου μετακόμισα

να σε ξεχάσω μα τι λάθος τα υπολόγισα

Στην οδό πουθενά τώρα μένω μακριά από σένα

στην οδό πουθένα στα ερείπια δίπλα απ’ το ψέμα

να γυρίσεις ξανά με τα μάτια υγρά περιμένω

στην οδό πουθενά στο κουδούνι που γράφει ζωή μου ακόμα σε θέλω