Τα κίτρινα τριαντάφυλλα.

τα κίτρινα τριαντάφυλλα

Μου `δωσες πίσω το κλειδί

και μ’ ένα αντίο βιαστικό

έβαλες τέρμα στη ζωή μου οριστικό.

Χτύπησε η πόρτα μου μετά

κι όμως δεν ήσουνα εσύ

ήταν λουλούδια από κάποιον που μισεί.

Τα κίτρινα τριαντάφυλλα

που έστειλες σε μένα

πονούν κι απ’ το αντίο πιο πολύ.

Τα κίτρινα τριαντάφυλλα

αγκάθια μαζεμένα

φινάλε στην αγάπη μας βαρύ.

Κοίτα πως έσβησε η φωτιά

σε κάποιο ξέσπασμα τρελό

έφυγες μάτια μου και πήγες στο καλό.

Όπως δεν ήσουνα εκεί

λες και δεν πόνεσα αρκετά

με αποτέλειωσε μια νέα μαχαιριά.

Τα κίτρινα τριαντάφυλλα

που έστειλες σε μένα

πονούν κι απ’ το αντίο πιο πολύ.

Τα κίτρινα τριαντάφυλλα

αγκάθια μαζεμένα

φινάλε στην αγάπη μας βαρύ.