Σε κοιτώ που γελάς

και ξεχνιέμαι για λίγο

σε κοιτώ που μιλάς

και δε θέλω να φύγω

όμως πρέπει απόψε

να νικήσω το ψέμα

για να μη σε ζητάω

και να βρω άλλο βλέμμα

Τελευταία λεπτά

που περνάω μαζί σου

μου’χεις κάνει πολλά

κι όλα στα συγχωρώ

τελευταία λεπτά

που περνάω μαζί σου

για πάντα θα με χάσεις

απ’την άδεια σου ζωή

Σε κοιτώ που περνάς

βιαστικά από μπροστά μου

σε κοιτώ με κοιτάς

μα δεν είσαι κοντά μου

όμως πρέπει απόψε

να νικήσω εμένα

για να μη νοσταλγήσω

το δικό σου το βλέμμα

Τελευταία λεπτά

που περνάω μαζί σου

μου’χεις κάνει πολλά

κι όλα στα συγχωρώ

τελευταία λεπτά

που περνάω μαζί σου

για πάντα θα με χάσεις

απ’την άδεια ζωή σου