Τελευταία Λεπτά
Λευτέρης Πανταζής
Από το Άλμπουμ Top Hits που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι
Σε κοιτώ που γελάς
και ξεχνιέμαι για λίγο
σε κοιτώ που μιλάς
και δε θέλω να φύγω
όμως πρέπει απόψε
να νικήσω το ψέμα
για να μη σε ζητάω
και να βρω άλλο βλέμμα
Τελευταία λεπτά
που περνάω μαζί σου
μου’χεις κάνει πολλά
κι όλα στα συγχωρώ
τελευταία λεπτά
που περνάω μαζί σου
για πάντα θα με χάσεις
απ’την άδεια σου ζωή
Σε κοιτώ που περνάς
βιαστικά από μπροστά μου
σε κοιτώ με κοιτάς
μα δεν είσαι κοντά μου
όμως πρέπει απόψε
να νικήσω εμένα
για να μη νοσταλγήσω
το δικό σου το βλέμμα
Τελευταία λεπτά
που περνάω μαζί σου
μου’χεις κάνει πολλά
κι όλα στα συγχωρώ
τελευταία λεπτά
που περνάω μαζί σου
για πάντα θα με χάσεις
απ’την άδεια ζωή σου
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