Avgoustos – Live Unplugged

Λένα Ζευγαρά

Από το Άλμπουμ Proaisthima που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

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