Γιατί σ' εμένα όλοι οι άνθρωποι απάτες

καλύτερα είμαι μόνη με τις δικές μου πλάτες.

Γιατί σ' εμένα όλοι να τάζουνε αγάπες

οι μοίρα μου το έχει να πέφτω σε σσσ...

Από που να αρχίζω και που να τελειώσω

έχω ζήσει ψέμα για άλλες δυο ζωές.

Τι να εξηγήσω ποιος να καταλάβει

άδεια τα μυαλά τους όπως και οι καρδιές.

Όλα μου τα λάθη τα έχω αγαπήσει

όχι μόνο μια αρκετές φορές.

Γιατί σ' εμένα όλοι οι άνθρωποι απάτες

καλύτερα είμαι μόνη με τις δικές μου πλάτες.

Γιατί σ' εμένα όλοι να τάζουνε αγάπες

οι μοίρα μου το έχεις να πέφτω σε σσσ…

Από που να αρχίζω και που να τελειώσω

μέσα στην καρδιά μου όλα είναι θολά.

Δίνω ότι έχω με το παραπάνω

όλοι είναι κοντά μου και όμως μακριά.

Κάποιος θα υπάρχει να με καταλάβει

έτσι λέω πάντα λάθος τελικά.

Γιατί σ' εμένα όλοι οι άνθρωποι απάτες

καλύτερα είμαι μόνη με τις δικές μου πλάτες.

Γιατί σ' εμένα όλοι να τάζουνε αγάπες

οι μοίρα μου το έχει να πέφτω σε σσσ…