Μη Σε Ξανάδω

Λένε η ζωή ορίζει

Καθενός ότι του αξίζει

Γι’ αυτό μείνε με την μοναξιά

Τρέχω τώρα μακριά σου

Και τον ψεύτη έρωτά σου

Θα πετάξω μέσα στην φωτιά

Θα πετάξω μέσα στην φωτιά

Μη σε ξαναδώ μπροστά μου

Φύγε απ’ το δρόμο μου

Έπαιξες με την καρδιά μου

Δεν στο συγχωρώ

Μη σε ξαναδώ μπροστά μου

Άφησε με μόνη μου

Παίρνω πίσω τα όνειρά μου

Και αποχωρώ

Λένε η ζωή χαρίζει

Στον καθένα ότι αξίζει

Ήρθε και η δική σου η σειρά

Όπως έστρωσες κοιμήσου

Και για ρούχο στο κορμί σου

Βάλε την σιωπή στην μοναξιά

Βάλε την σιωπή στην μοναξιά

Μη σε ξαναδώ μπροστά μου

Φύγε από το δρόμο μου

Έπαιξες με την καρδιά μου

Δεν στο συγχωρώ

Μη σε ξαναδώ μπροστά μου

Άφησε με μόνη μου

Παίρνω πίσω τα όνειρά μου

Και αποχωρώ