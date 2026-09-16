Όλα Στον Αέρα

Όλα είναι στον αέρα γιατί από εδώ και πέρα

δεδομένο τίποτα δεν είναι στη ζωή.

Όλα είναι στον αέρα μην αφήνεις ούτε μέρα

να περνάει δίχως να με θέλεις πιο πολύ.

Εγώ μεγάλωσα που λες,

χωρίς υπερβολές, χωρίς να κάνω πίσω.

Είδα και άκουσα πολλά

και ακόμα μια φορά θα στο υπενθυμίσω.

Άμα με προδώσεις, σίγουρα θα μετανιώσεις

ότι μου δηλώσεις θέλω πρώτα να το νιώσεις.

Όλα είναι στον αέρα γιατί από εδώ και πέρα

δεδομένο τίποτα δεν είναι στη ζωή.

Όλα είναι στον αέρα μην αφήνεις ούτε μέρα

να περνάει δίχως να με θέλεις πιο πολύ.

Εγώ μεγάλωσα που λες,

χωρίς υπερβολές, χωρίς να κάνω πίσω.

Είδα και άκουσα πολλά

και ακόμα μια φορά θα στο υπενθυμίσω.

Άμα με προδώσεις, σίγουρα θα μετανιώσεις

ότι μου δηλώσεις θέλω πρώτα να το νιώσεις.

Όλα είναι στον αέρα, άκου τι σου λέει η Λένα

δεδομένο τίποτα δεν είναι στη ζωή.

Όλα είναι στον αέρα μην αφήνεις ούτε μέρα

να περνάει δίχως να με θέλεις πιο πολύ.