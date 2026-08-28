Ολα Τα Αγαπησα

Τώρα βάζω ποιο ψηλά τον εαυτό μου

έχω μάθει να κοιτάζω το καλό μου

η εμπειρία απ’ τις μέρες μας που πήρα

μου έχει αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα.

Δεν τα έχω πια μαζί σου

ούτε και με την φυγή σου

και από την δική μας πάλη

συμπεράσματα έχω βγάλει.

Όλα τα αγάπησα

τα δικά σου αμαρτήματα και τα άγια

ουρανούς που κουβαλούσες και ναυάγια

χρόνο σου χάρισα.

Όλα τα αγάπησα

τις πληγές σου και τους θυμούς σου και τα ήμερα

γιατί με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα

όλα τα αγάπησα και ας με τραυμάτισα.

Τώρα βάζω πρώτη θέση την καρδιά μου

εκτιμάω πιο πολύ την σιγουριά μου

τόσα χρόνια πίσω έμεινα για σένα

ευτυχώς που είχα όνειρα κρυμμένα.

Δεν τα έχω πια μαζί σου

ούτε και με την φυγή σου

και από την δική μας πάλη

συμπεράσματα έχω βγάλει.

Όλα τα αγάπησα

τα δικά σου αμαρτήματα και τα άγια

ουρανούς που κουβαλούσες και ναυάγια

χρόνο σου χάρισα.

Όλα τα αγάπησα

τις πληγές σου και τους θυμούς σου και τα ήμερα

γιατί με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα

όλα τα αγάπησα και ας με τραυμάτισα