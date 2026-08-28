Δεν περνάει ο χρόνος

Δεν περνάει η νύχτα μακριά σου

Ήθελα την αγκαλιά σου μόνο

Δεν περνάνε οι μέρες

Τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα

Που λείπεις δεν αντέχω άλλο πόνο

Πόσο σ’ αγάπησα

Πόσο σε πίστεψα

Πόσο με πλήγωσες

Με πρόδωσες κι ορκίστηκα

Πόσο σ’ αγάπησα

Μα τώρα τα ‘παμε

Να μην σε ξαναδώ

Φύγε ποια παράταμε

Δεν υπάρχει λόγος

Και ποτέ δεν θα σε συγχωρήσω

Είσαι ποια για μένα ένας ξένος

Δεν υπάρχει τρόπος

Να ξεχάσω αυτά που μου 'χεις κάνει

Έπαιξες μα τώρα φτάνει, τέλος

Πόσο σ’ αγάπησα

Πόσο σε πίστεψα

Πόσο με πλήγωσες

Με πρόδωσες κι ορκίστηκα

Πόσο σ’ αγάπησα

Μα τώρα τα ‘παμε

Να μην σε ξαναδώ

Φύγε ποια παράταμε