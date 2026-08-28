Από πού, από πού θέλεις να αρχίσω

Καταρχήν, καταρχήν να σου εξηγήσω

Μου χεις πάρει το μυαλό κανονικά

Κι αν ποτέ μου εγώ σε χάσω συμφορά

Μα μπροστά σου εγώ δεν ξέρω τι παθαίνω

Σε κοιτάζω και αποσβολωμένη μένω

Κοκκινίζω και σαστίζω και τα χάνω

Κι αν αρχίσω ξαφνικά να τρέχω δεν θα φτάνω

Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου

Μπροστά σου μου κόβεται η μιλιά μου

Μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω

Τα τα τα τα τα τα τα τα τα χάνω

Όταν πάω, όταν πάω να σου μιλήσω

Δεν μπορώ, δεν μπορώ να λειτουργήσω

Πάω να βγάλω λέξη, αρχίζω να τραυλίζω

Και ούτε εγώ δεν ξέρω τελικά τι ξεστομίζω

Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου

Μπροστά σου μου κόβεται η μιλιά μου

Μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω

Τα τα τα τα τα τα τα τα τα χάνω

Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου

Μπροστά σου μου κόβεται η μιλιά μου

Μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω

Τα τα τα τα τα τα τα τα τα χάνω

Από πού, από πού θέλεις να αρχίσω

Καταρχήν, καταρχήν να σου εξηγήσω

Μου χεις πάρει το μυαλό κανονικά

Κι αν ποτέ μου εγώ σε χάσω συμφορά

Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου

Μπροστά σου μου κόβεται η μιλιά μου

Μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω

Τα τα τα τα τα τα τα τα τα χάνω